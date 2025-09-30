Turismo in crescita a Bari: oltre 2 milioni di pernottamenti nel 2025

BARIDall’inizio del 2025,ha registrato, secondo i dati del portale. Un incremento rispetto allo scorso anno, che conferma il capoluogo pugliese come una delle principali destinazioni turistiche del Mezzogiorno e dell’Italia.

«Bari è una città sempre più attrattiva, ma vogliamo che il turismo cresca in maniera sostenibile – commenta l’assessore comunale con delega al Turismo. – Grazie all’imposta di soggiorno stiamo lavorando all’efficientamento dei servizi e, con un finanziamento di Puglia Promozione, realizzeremo un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino».

Tra le iniziative previste, l’assessore segnala la promozione di luoghi storici e culturali come il Castello di Ceglie, con la sua cisterna romana, il Quartiere museale del San Paolo con i murales di artisti internazionali, e alcune vie e spazi identitari del quartiere Carrassi. Particolare attenzione sarà anche riservata alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva, con il coinvolgimento di una grande azienda locale tra Catino e San Pio.

Per quanto riguarda la provenienza dei turisti, la maggioranza arriva dall’Italia (24,92%), seguita da Polonia (13,4%), Francia (6,07%), Romania (5,76%), Germania (3,89%), Bulgaria (3,82%), USA (3,53%), Ungheria (3,39%), Spagna (3,26%), Argentina (3%), Regno Unito (2,18%), Brasile (1,91%), Austria (1,65%) e Paesi Bassi (1,62%).

Quanto al profilo dei visitatori, il 42,13% sono famiglie, il 39,73% gruppi organizzati e il 18,14% singoli.

Questi numeri confermano Bari come un polo turistico in crescita, con una strategia mirata a combinare attrattività culturale, sostenibilità e promozione delle eccellenze locali.