Scossa di terremoto ad Abriola, magnitudo 2.3: nessun danno
Un lieve terremoto è stato registrato questa mattina in Basilicata
Alle 6:14 una scossa di magnitudo 2.3 con epicentro ad Abriola (Potenza) è stata rilevata dalla Sala Sismica INGV di Roma. Il sisma è stato avvertito anche in alcuni comuni limitrofi, ma non si segnalano al momento danni a cose o persone.
Il movimento tellurico, di lieve entità, rientra tra i fenomeni sismici frequenti nell’area appenninica lucana, monitorata costantemente dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
