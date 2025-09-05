Scuola Marconi, Romito (Lega): “Inaccettabile un anno di doppi turni. Si trovi subito una soluzione”

BARI – “Ho chiesto all’assessore Sebastiano Leo di farsi parte attiva per sollecitare la Città Metropolitana di Bari a risolvere il problema che centinaia di famiglie stanno vivendo nella scuola Marconi”. A dichiararlo è il consigliere regionale della Lega,, intervenuto sui disagi legati ai doppi turni scolastici.

“È inaccettabile – prosegue – l’idea di programmare un intero anno di lezioni pomeridiane, così come è incomprensibile il ritardo con cui si sta affrontando questa situazione. I disagi per studenti e famiglie devono cessare: non si può pensare di scombussolare la vita di ragazzi e genitori, con difficoltà nei trasporti e pesanti ricadute sugli studenti con disabilità”.

Romito chiede soluzioni rapide e concrete: “Bisogna trovare immediatamente altri spazi. Questa situazione va risolta subito. Perché non si è intervenuti prima?”.