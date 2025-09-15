Serie C girone C: Monopoli e Casarano vincono, pari per l’Altamura
Ss Monopoli 1966 fb
FRANCESCO LOIACONO - Quarta giornata di andata positiva per le pugliesi impegnate nel girone C di Serie C.
Al “Veneziani” il Monopoli supera 2-0 il Cerignola. Il vantaggio arriva al 16’ del primo tempo grazie a un’autorete di Visentin, mentre nella ripresa al 18’ Fall firma il raddoppio che chiude la gara. Con questo successo i biancoverdi salgono a quota 7 punti in classifica, al quarto posto, mentre il Cerignola resta fermo a 5 punti in settima posizione.
Sorrisi anche per il Casarano, che espugna il “Curcio” battendo il Picerno 2-1. Protagonista assoluto Chiricò, autore di una doppietta nel primo tempo (16’ e 27’). I lucani accorciano solo al 42’ della ripresa con Santarcangelo, senza riuscire a completare la rimonta. I salentini raggiungono così il Monopoli al quarto posto con 7 punti.
Pareggio a reti bianche invece per l’Altamura, che sul campo di Caravaggio impatta 0-0 contro l’Atalanta Under 23. I murgiani si portano così a quota 4 punti, in dodicesima posizione.
La quinta giornata vedrà il Monopoli impegnato sabato 20 settembre alle 17:30 sul campo del Latina, mentre nello stesso orario il Cerignola ospiterà il Foggia al “Monterisi”. Domenica 21 settembre alle 15 il Casarano affronterà in casa la Cavese al “Capozza”, mentre l’Altamura ospiterà il Trapani al “D’Angelo”.