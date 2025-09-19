Serie A, il Lecce cade 1-2 contro il Cagliari al “Via del Mare”
FRANCESCO LOIACONO – Terza sconfitta consecutiva per il Lecce, battuto 1-2 dal Cagliari nella quarta giornata di andata di Serie A al “Via del Mare”.
Il match si apre subito con il vantaggio dei padroni di casa: al 5’ Thiago Gabriel insacca di testa su cross di Sottil, portando il Lecce sull’1-0. Al 16’ Gaspar sfiora il raddoppio, mentre al minuto successivo Esposito per il Cagliari colpisce il palo di destro. Al 33’ i sardi trovano il pareggio con Belotti, che devia al volo di sinistro un passaggio di Palestra. Prima della fine del primo tempo, Folorunsho non centra lo specchio della porta al 40’, e al 45’ Mina colpisce il palo di sinistro.
Nella ripresa, il Lecce prova a reagire: al 10’ Pierotti non sfrutta un’occasione, mentre al 20’ Morente di testa non riesce a finalizzare. Al 25’ arriva la svolta per il Cagliari: Belotti realizza il rigore decretato per un fallo di Thiago Gabriel su di lui, siglando il 2-1. Tre minuti dopo, N’Dri sfiora il pareggio per i pugliesi, senza successo.
Con questa sconfitta, il Lecce rimane ultimo in classifica insieme a Pisa e Parma, con 1 punto dopo quattro giornate. Una situazione complicata per i salentini, chiamati a invertire la rotta nelle prossime partite.