Serie B, il Palermo batte il Bari 2-0 al “Renzo Barbera”

Ssc Bari fb

FRANCESCO LOIACONO – Anticipo della quarta giornata di Serie B allo stadio “Renzo Barbera”, con il Palermo che supera il Bari per 2-0 davanti a un pubblico caloroso. Nonostante il risultato contenuto, i padroni di casa hanno mostrato maggiore incisività e creatività, mentre il Bari di Caserta ha faticato a trasformare le proprie azioni in occasioni concrete.

Nel primo tempo, il Palermo ha preso subito il controllo del gioco. Diversi tentativi dei rosaneri sono stati neutralizzati da Cerofolini, portiere del Bari, che ha salvato la propria porta su tre pericolosi tentativi: colpo di testa di Brunori al 3′, diagonale dalla distanza di Augello al 22′ e tiro di Palumbo al 34′. La difesa biancorossa ha alternato momenti di lucidità a qualche errore di troppo.

Il Bari ha creato pochissime occasioni: al 3′ Moncini serve Sibilli, ma il passaggio non trova il compagno per pochi millimetri. Al 12′ lo stesso Moncini colpisce di testa, ma la palla termina fuori, mentre al 46′ Pohjanpalo non riesce a concretizzare un’altra chance.

Nel secondo tempo, il Palermo ha continuato a dominare, pur commettendo qualche imprecisione nell’area avversaria. Il Bari ha provato a difendersi, ma ha faticato a rendersi pericoloso in contropiede, risultando prevedibile e poco incisivo.

La svolta arriva al 76′ con la diagonale di Jeremy Le Douaron, subentrato a Brunori, che sigla il vantaggio con un tiro imprendibile per Cerofolini. I rosaneri non si accontentano e allo scadere, Gomes chiude il match con la seconda rete, fissando il punteggio sul 2-0.

Con questa vittoria, il Palermo consolida il proprio avvio positivo in campionato, mentre il Bari dovrà rivedere rapidamente le proprie strategie e trovare maggiore cinismo in attacco per affrontare squadre di maggiore spessore nella Serie B sempre più competitiva.