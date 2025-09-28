Serie A, Lecce-Bologna 2-2: pari spettacolare al “Via del Mare”, Camarda salva i salentini al 94’

FRANCESCO LOIACONO - Un match intenso e ricco di emozioni quello andato in scena allo stadio “Via del Mare” nella quinta giornata di andata di Serie A: il Lecce acciuffa il Bologna sul 2-2 all’ultimo respiro grazie a un colpo di testa di Camarda al 94’.Primo tempo: Coulibaly illude, Orsolini risponde dal dischettoL’avvio è subito di marca rossoblù: al 3’ Rowe sfiora il gol, un minuto dopo Holm non riesce a schiacciare di testa da buona posizione, e all’11’ Orsolini conclude di poco a lato. Alla prima vera occasione, però, è il Lecce a colpire: al 14’ Coulibaly firma l’1-0 con una splendida conclusione al volo di destro su cross di Berisha. Al 18’ Morente va vicino al raddoppio con un mancino che si stampa sulla traversa. Bologna pericoloso al 36’ ancora con Orsolini su punizione, ma senza precisione. In pieno recupero, al 45’, arriva l’episodio chiave: Kouassi atterra Dallinga in area, l’arbitro concede rigore e Orsolini trasforma per l’1-1.Secondo tempo: pali salentini, Odgaard ribalta, Camarda eroeLa ripresa si apre con il Lecce in cerca del nuovo vantaggio. Al 15’ Coulibaly colpisce il palo con un destro potente, mentre cinque minuti più tardi Gallo sciupa da ottima posizione. Il Bologna punisce al 26’: Odgaard riceve palla e batte Falcone con un destro diagonale per l’1-2. I salentini reagiscono e al 34’ Pierotti colpisce ancora il palo con un colpo di testa. Quando la partita sembra ormai segnata, al 94’ arriva la liberazione giallorossa: calcio d’angolo di Berisha, stacco imperioso di Camarda e palla in rete per il definitivo 2-2.Classifica e prospettiveUn punto che lascia l’amaro in bocca a entrambe: il Lecce resta ultimo con 2 punti, a pari merito con Genoa, Parma e Pisa, mentre il Bologna manca l’occasione di avvicinarsi alle zone alte della classifica.