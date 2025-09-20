Sport per tutti: Di Gregorio (PD) presenta la legge regionale e i contributi in Puglia

TARANTO – Lo sport per tutti in Puglia non è più solo uno slogan, ma inizia a diventare realtà grazie alla legge regionale che istituisce un fondo destinato ad ampliare la pratica sportiva tra minori e fasce sociali deboli. Promotore e primo firmatario del provvedimento è il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), presidente della II Commissione consiliare della Regione Puglia.

“Lo scopo – spiega Di Gregorio – è allargare il più possibile il numero di giovani che fanno sport. La legge sostiene le fasce sociali più deboli per avvicinarle all’attività fisica, i cui benefici sono ben noti”.

Dopo l’approvazione in Consiglio regionale e il via libera del ministro per gli Affari regionali, nei prossimi giorni sarà possibile presentare le domande per accedere ai benefici del provvedimento.

Tutti i dettagli sulla legge, la dotazione finanziaria e le modalità per richiedere i contributi saranno illustrati dal consigliere Vincenzo Di Gregorio durante la conferenza stampa in programma martedì 23 settembre alle ore 9, presso il bar L’Orchidea di Taranto.