ph_Grazia Lissi

Lecce Capitale della Poesia Coreana: ALFest presenta in anteprima nazionale Kim Kooseul e Choi Dongho

LECCE – Il Salento si conferma punto d’incontro tra culture con ALFest 2025, che domani, domenica 21 settembre, alle ore 11.00 presso l’Ex Convitto Palmieri di Lecce, ospiterà l’evento “Voci dalla Korea”. In Anteprima Nazionale saranno presentate le opere dei due più importanti poeti contemporanei della Corea del Sud, Kim Kooseul e Choi Dongho, in occasione della nuova Antologia di Poesia Coreana Contemporanea, edita da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno e tradotta in italiano, inglese e spagnolo.

L’evento, che gode del Patrocinio Morale del Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano, rappresenta un momento storico per le relazioni culturali tra Italia e Corea. La presentazione sarà un’occasione unica per avvicinarsi alla poesia coreana contemporanea, attraverso letture, dialoghi e approfondimenti culturali.

Kim Kooseul, poetessa, traduttrice e professoressa emerita, vincitrice del Babel Prize for Literature 2024, è tra le voci più autorevoli della scena coreana, mentre Choi Dongho, poeta e critico letterario membro dell’Accademia Nazionale delle Arti della Repubblica di Corea, è noto per la sua scrittura intensa e visionaria.

I due autori dialogheranno con l’editore Stefano Donno e con Laura Garavaglia, presidente della Casa della Poesia di Como e del Festival Europa in Versi. L’incontro sarà introdotto dalla Direttrice Artistica di ALFest, Cristina Massaro, che sottolinea come “la poesia di Kim Kooseul e Choi Dongho abbatte ogni confine, parlando un linguaggio universale”.

L’appuntamento è il culmine della giornata conclusiva di ALFest e promette di essere un evento imperdibile per tutti gli appassionati di letteratura e cultura, offrendo un momento di autentico dialogo tra mondi diversi.

Dettagli dell’evento: