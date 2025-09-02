Springfield 2025: il festival della birra artigianale si sposta a Masseria La Mandra

NOCI - Dal 5 al 7 settembre 2025 torna, il festival dedicato alla cultura della birra artigianale, alla musica e alla convivialità. Dopo anni di edizioni ospitate a Masseria Torre Lunga, l’evento cambia scenario e approda a, sulla provinciale 116 che collega Noci a Castellaneta, in un contesto naturalistico e rurale di grande fascino.

La nuova location, immersa in cinquanta ettari di boschi e giardini naturali, custodisce trulli, chiese rurali e muretti a secco che raccontano la storia della Murgia pugliese. Un ambiente che promette di rendere l’esperienza ancora più suggestiva, unendo natura, tradizione e cultura gastronomica.

Nato per valorizzare il patrimonio birrario della Puglia, Springfield negli anni si è affermato come punto di riferimento per appassionati e curiosi, grazie alla presenza di mastri birrai, birrifici artigianali, stand gastronomici e una ricca programmazione musicale. L’edizione 2025 segna una svolta importante: il festival punta ancora di più sulla qualità dei birrifici e sull’incontro tra creatività e ricerca, senza rinunciare al suo spirito originario di festa condivisa.

Il programma musicale spazierà tra generi e sonorità differenti. Venerdì 5 settembre sul palco saliranno Bob Cillo & Mafia Trunk e i baresi Couchgagzzz, seguiti dal dj set di Japanorama. Sabato 6 settembre spazio alle cantautrici Kocri e Simona Valente del collettivo “Non chiamateci muse”, al groove dei Funk Rimini e al dj set di Rais. Domenica 7 settembre la chiusura sarà affidata ai Pizzecuèrne e alla Funkool Orchestra, super band di oltre dieci elementi, prima di una selezione musicale conclusiva.

Non mancherà l’offerta gastronomica con piatti locali pensati per valorizzare i sapori del territorio, da gustare insieme alle birre artigianali. Confermata anche la collaborazione con la piattaforma digitale Qromo, che consentirà ai visitatori di ordinare e pagare tramite QR code, riducendo tempi di attesa e file agli stand.

L’ingresso giornaliero ha un costo di 6 euro, mentre per i minori di 15 anni l’accesso è gratuito. Il parcheggio è incluso e non prevede costi aggiuntivi. Per degustare birra e vino sarà richiesto un bicchiere cauzionato di 5 euro, interamente rimborsabile alla riconsegna.

Springfield 2025 si conferma dunque come un appuntamento imperdibile per gli amanti della birra artigianale e della musica dal vivo, in una cornice che unisce tradizione, natura e innovazione, restituendo ai partecipanti il senso autentico della festa.

