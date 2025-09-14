Stop alla plastica sulla litoranea di Barletta: volontari in azione

Pubblicato:


BARLETTA - Domenica mattina, i volontari de La Via della Felicità di Barletta hanno organizzato un intervento di pulizia sulla litoranea di Levante, raccogliendo cartacce, plastica, bottiglie di vetro, lattine, reti e altri rifiuti abbandonati sulle spiagge.

Ignazio Gianfrancesco, responsabile dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza di mantenere pulita la costa anche con l’arrivo della stagione invernale, ricordando che i rifiuti vicino al mare danneggiano la fauna ittica e, indirettamente, anche l’uomo, a causa delle microplastiche presenti nel pescato.

L’iniziativa si ispira al buon senso de La Via della Felicità di L. Ron Hubbard, che invita i cittadini a non abbandonare i rifiuti e a impiegare il tempo libero in attività costruttive. Le operazioni di raccolta proseguiranno nelle prossime settimane.

Per informazioni: 348.952.1945 (Ignazio) o laviadellafelicitabarletta@gmail.com.

