Policoro, boom di nascite all’Ospedale “Giovanni Paolo II": 7 neonati in meno di 24 ore

POLICORO – Giornata record per il Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro: mercoledì scorso sono nati 7 bambini in meno di 24 ore. Tra i neonati, 3 sono venuti alla luce con taglio cesareo e 4 con parto spontaneo.

Il reparto, diretto dal dottor Giuseppe Trojano e con responsabile il dottor Carlo Quinto, ha lavorato a pieno ritmo anche durante la notte, garantendo sicurezza e professionalità in ogni fase del parto. L’evento è stato accolto con grande gioia da medici, ostetriche, infermiere e dalle famiglie dei neonati.

Il Segretario Provinciale UGL Matera, Pino Giordano, ha sottolineato come la notizia confermi l’eccellenza dell’ospedale di Policoro e abbia rafforzato la fiducia nella sanità lucana. Giordano ha inoltre lodato il lavoro dell’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, e dei vertici dell’ASM Matera, evidenziando l’importanza di mettere al centro dei servizi sanitari i pazienti e l’interesse pubblico.