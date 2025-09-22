Taranto accende la festa per i XX Giochi del Mediterraneo: musica, istituzioni e spettacolo sul Lungomare

TARANTO – Una folla entusiasta ha animato ieri sera la Rotonda Marinai d’Italia per l’evento ufficiale di avvicinamento ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. La serata, aperta dal DJ set di RDS, ha trasformato il cuore della città in un grande palcoscenico di sport, cultura e musica.

Sul palco si sono alternati i rappresentanti delle istituzioni: il Commissario straordinario di Governo e Presidente del Comitato Organizzatore Massimo Ferrarese, il Sindaco di Taranto Piero Bitetti e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Particolarmente emozionante l’esecuzione degli Inni d’Italia e del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo a cura dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia, diretta dal Maestro Nicola Colafelice.

Ferrarese ha sottolineato la sfida organizzativa: “Mancano 334 giorni ai Giochi e in 30 mesi dobbiamo completare quello che nel 2019 era previsto in 85. Con lo sport vogliamo unire i Paesi e assegnare, idealmente, la medaglia d’oro più importante: quella della pace”. Il Sindaco Bitetti ha evidenziato l’occasione storica per Taranto e la Terra Ionica, mentre il Ministro Abodi ha richiamato i valori educativi, sociali e di pace dello sport, ricordando il motto del CIO “Communiter”, che significa “insieme”.

La serata ha visto anche le performance musicali di Mietta e Malika Ayane, che hanno incantato il pubblico con la loro presenza e il loro talento. L’evento si è concluso con uno spettacolare show di fuochi d’artificio e il DJ set di RDS, confermando Taranto come capitale di energia, passione e futuro sportivo.

Per informazioni: media@ta2026.com