Incendio a Giovinazzo: tre capannoni in fiamme, nessun ferito

GIOVINAZZO – Un vasto incendio ha distrutto nel pomeriggio di ieri tre capannoni alla periferia di Giovinazzo, nel Barese. Le operazioni di spegnimento, condotte dai Vigili del Fuoco di Bari, sono durate oltre dieci ore a causa dell’intensità delle fiamme e dei materiali infiammabili presenti negli immobili.

Due dei capannoni, contenenti bancali e materiali in legno, sono stati completamente distrutti, mentre il terzo, adibito a deposito di materiali edili, ha subito danni ingenti. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati.

I capannoni erano già sottoposti a sequestro, e al momento sono in corso indagini per accertare le cause del rogo. Le autorità non escludono alcuna ipotesi, incluso il dolo.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato con più mezzi e personale per mettere in sicurezza la zona e impedire la propagazione dell’incendio alle aree circostanti.