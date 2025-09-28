Taranto, accoltellamento in un circolo ricreativo: arrestato il presunto aggressore

TARANTO – La Polizia ha individuato e arrestato il presunto responsabile dell’accoltellamento di, 45 anni, avvenuto ieri sera in un circolo ricreativo dia Taranto.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la vittima è stata colpita in più parti del corpo, probabilmente a seguito di un regolamento di conti dopo una lite scoppiata all’interno del locale.

L’intervento della Polizia

Le indagini si sono basate sulle immagini di una telecamera di sorveglianza esterna al circolo, che hanno permesso di identificare il sospetto mentre cercava di allontanarsi con gli indumenti ancora sporchi di sangue. Gli agenti sono quindi riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo.

La vittima

Cristian Miola, gravemente ferito, si sarebbe spostato fino a via Cesare Battisti, nelle vicinanze, per chiedere aiuto, prima di accasciarsi a terra. Trasportato immediatamente all’ospedale SS. Annunziata, ora si trova ricoverato ma non corre pericolo di vita.

Le autorità proseguono nelle indagini per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione e i motivi alla base del conflitto che ha portato all’accoltellamento.