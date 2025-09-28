Tragico incidente sulla Sp 113: muore un giovane centauro a Monopoli

MONOPOLI – Un giovane centauro di 29 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un drammatico incidente sulla, che collega Monopoli ad Alberobello.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe perso il controllo della sua moto per cause ancora da accertare, andando a scontrarsi con un veicolo proveniente dalla direzione opposta.

Soccorsi e interventi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, la polizia locale di Monopoli e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato alle operazioni di soccorso e rilevamento.

Indagini in corso

Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro. La strada, interessata dal sinistro, è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Un tragico evento che ha profondamente scosso la comunità locale, ancora una volta confrontata con la pericolosità della guida su strade provinciali.