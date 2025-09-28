Foggia, cancellati i voli Lumiwings del 28 settembre

BARI – Nessun volo decollerà oggi dall’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. Aeroporti di Puglia ha reso noto che, per motivi operativi, la compagnia aereaha cancellato tutti i collegamenti in programma per domenica 28 settembre.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause della decisione, ma i passeggeri coinvolti sono stati invitati a contattare direttamente la compagnia per ricevere assistenza e informazioni sulle modalità di riprotezione o rimborso.

La cancellazione rappresenta un nuovo stop per lo scalo foggiano, rilanciato negli ultimi mesi con collegamenti nazionali e internazionali affidati proprio a Lumiwings, e arriva in un periodo cruciale per la valutazione della sostenibilità del traffico aereo sul “Gino Lisa”.