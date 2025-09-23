Lectorinfabula 2025: un’intera giornata di eventi tra Conversano, Castellana Grotte, Rutigliano, Polignano a Mare, Noicattaro e Turi

CONVERSANO – Prosegue domani, mercoledì 24 settembre, la ventunesima edizione di Lectorinfabula, il festival diffuso della Fondazione Di Vagno, con una giornata ricca di incontri, laboratori e appuntamenti culturali nei Comuni di Conversano, Castellana Grotte, Rutigliano, Polignano a Mare, Noicattaro e Turi.

Il programma mattutino è dedicato ai più giovani con Lector Ragazzi. Tra gli ospiti Gionata Bernasconi con Oceano, Sualzo con Sulle spalle del gigante, Susanna Mattiangeli con Tessa presidente, Nicoletta Gramantieri con Le fate non esistono, e molti altri autori per bambini dai 6 ai 12 anni. A Polignano a Mare debutta l’autore Antonio Manzini con Max & Nigel, un’avventura per ragazzi edito da Sellerio. Nel pomeriggio, grazie a Versi Erranti di Laura Capra, i partecipanti potranno sperimentare la poesia in maniera interattiva.

Per gli studenti degli istituti superiori sono previsti incontri su temi di attualità, storia e legalità: Il PIL della felicità di Francesca Palumbo e Annamaria Minunno, Non mi ricordo le date dello storico Alessandro Vanoli, e laboratori di giornalismo investigativo e ambientalismo a Castellana Grotte e Turi.

Il pomeriggio offrirà inoltre momenti di formazione e riflessione: Oggi la parola è meraviglia. Parola, Poesia, Infanzia con Chiara Carminati, Nicoletta Gramantieri, Ilaria Tontardini e Giordana Piccinini, e workshop su audio reportage e devianza giovanile con Giuseppe Putignano, Maria Vittoria D’Onghia, Leonardo Palmisano e Giusi Antonia Toto.

Tra gli eventi più attesi, a Conversano, alle 17.00, Respirare il futuro. La sfida di Neve Shalom Wahat Al Salam, con Giulia Ceccutti, Gabriele Nissim e Oscar Buonamano, e alle 17.30 In difesa dell’umano. Pasolini tra passione e ideologia con Paolo Desogus e Lea Durante. Alle 18.00, ritratto di Rossana Rossanda a cura di Giorgia Antonelli e Rosanna Luise, mentre alle 19.00 si terrà Senza riparo. Dialogo sulla lettura del presente con Guido Mazzoni e Luigi Quaranta.

In serata, nel Giardino dei Limoni del Monastero di San Benedetto, Pierluigi Bersani dialogherà con Enzo Lavarra su giovani, politica e storia, e a seguire, Antonio Manzini incontrerà Maria Grazia Rongo per Dialogo su una umanità dolente. A Castellana Grotte, due appuntamenti al Centro Studi Viterbo con Cristò (Penultime parole) e con Leonardo Palmisano e Gabriella Genisi (The Passenger. Puglia).

Il festival, promosso dalla Fondazione Di Vagno con il sostegno del Consiglio d’Europa, del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dei Comuni coinvolti, è realizzato in collaborazione con l’Università Aldo Moro di Bari e il Politecnico di Bari. Mediapartner Rai Radio 3 e Pagina’21; sponsor Umana, Exprivia, Master Italy.

Il programma completo è consultabile su www.lectorinfabula.eu.