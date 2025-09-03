Taranto: blitz dei Carabinieri del NAS, chiuse tre attività nel settore alimentare e turistico

TARANTO - Un’operazione dei Carabinieri del NAS nella provincia di Taranto ha portato alla chiusura di tre attività nel settore alimentare e turistico-ricettivo, a causa di gravi irregolarità igienico-sanitarie e strutturali. Il valore complessivo delle strutture sequestrate è stimato in circa 6 milioni di euro.Le attività coinvolte includono un panificio, una pasticceria e un ristorante abusivo. Nel panificio, i controlli hanno evidenziato carenze igieniche e strutturali diffuse, che interessavano la zona vendita, i laboratori e i servizi igienici, con la presenza di infestanti. Situazione analoga è stata riscontrata nella pasticceria lungo la litoranea salentina, anch’essa oggetto di vendita di prodotti da forno.Il terzo caso riguarda un home restaurant all’interno di un bed & breakfast, attivato senza alcuna autorizzazione sanitaria. Le verifiche hanno evidenziato l’utilizzo di acqua priva di certificazione di potabilità, rappresentando un serio rischio per la salute dei clienti.L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme igienico-sanitarie, tutelando così consumatori e turisti nella provincia di Taranto.