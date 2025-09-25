Taranto, controlli della Polizia Stradale: denunciati titolari di autolavaggio, taxi e officina abusiva

TARANTO – Nell’ambito dei periodici controlli contro l’abusivismo commerciale, laha effettuato verifiche in diversi esercizi commerciali della città, riscontrando gravi irregolarità.

Durante un controllo presso un autolavaggio in via Principe Amedeo, gli agenti hanno rilevato che l’attività veniva svolta senza la prevista autorizzazione per la gestione degli scarichi di acque reflue industriali. Inoltre, è stato accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica, che negli ultimi cinque anni avrebbe causato un danno economico superiore a 50mila euro all’Ente erogatore. Il titolare dell’autolavaggio è stato denunciato in stato di libertà.

Nel corso dello stesso servizio, la Polstrada ha controllato un servizio taxi urbano, riscontrando un analogo allaccio fraudolento alla rete elettrica, con un danno stimato di circa 12mila euro. Anche il titolare del servizio taxi è stato denunciato per furto di energia elettrica.

Gli agenti hanno inoltre effettuato un controllo presso un’officina meccanica abusiva, già sottoposta a sequestro lo scorso agosto. È stato constatato che i sigilli posti a garanzia del procedimento amministrativo erano stati rimossi senza autorizzazione, compromettendo la regolarità dei controlli. I poliziotti hanno ripristinato i sigilli e denunciato il titolare per violazione dei sigilli.

Si ricorda che per tutti gli indagati vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.