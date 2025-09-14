Taranto, ritrovato cadavere in un casolare di via Tre Fontane

TARANTO – Una tragedia ha scosso la città jonica domenica sera, quando in un casolare in via Tre Fontane è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo in avanzato stato di decomposizione.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 19: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e tre pattuglie dei carabinieri, che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, nato nel 1953, che secondo le prime informazioni risiedeva nell’appartamento in ristrutturazione. Per la rimozione della salma è stato necessario l’intervento degli operatori mortuari.

La salma sarà sottoposta a esami medico-legali nella giornata di lunedì 15 settembre, al fine di stabilire con certezza le cause della morte. Le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire la vicenda e verificare eventuali responsabilità.

Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sull’identità della vittima né sulle circostanze che hanno portato al decesso. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

