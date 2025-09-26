Taranto, sequestrate oltre 1.200 kg di conserve vegetali sott’olio non conformi

TARANTO – I carabinieri delhanno sequestrato oltredurante un controllo igienico-sanitario in uno stabilimento della provincia di Brindisi.

Le verifiche, intensificate a seguito dei recenti casi di botulismo, hanno evidenziato che i prodotti erano privati di etichettatura e di qualsiasi informazione utile alla rintracciabilità alimentare, rendendoli potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Il valore commerciale delle conserve sequestrate è stimato in circa 25mila euro. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di controlli rigorosi per garantire la sicurezza alimentare e prevenire rischi legati a conservazioni non conformi.