Garlasco, clamorosa svolta: ex procuratore Venditti indagato per corruzione

PAVIA – Nuovi sviluppi nelle indagini sull’omicidio di: l’ex procuratore della Repubblica di Pavia,, è ora indagato perper aver presumibilmente agevolato la posizione di, uno degli indagati nel caso.

Le autorità hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni di Venditti, dei genitori di Sempio, di alcuni suoi parenti e di ex carabinieri coinvolti nelle indagini. Tra le prove più rilevanti figura un appunto trovato a casa dei genitori di Sempio, con la scritta: “Venditti gip archivia X 20-30 euro”, che farebbe riferimento a presunti pagamenti legati all’archiviazione del caso.

L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Brescia, competente sui reati commessi da magistrati di Pavia. Venditti, oggi presidente del Casinò di Campione d’Italia, si era sempre dichiarato contrario alle attuali indagini, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti contro Sempio e sottolineando come la Cassazione avesse già confermato la responsabilità esclusiva di Alberto Stasi per l’omicidio.

Il procedimento è nelle fasi preliminari e gli accertamenti proseguono, mentre l’ex procuratore dovrà chiarire la propria posizione nelle sedi giudiziarie competenti.