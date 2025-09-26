Sequestrati tre tonni rossi di 100 kg privi di tracciabilità a Lecce

LECCE – I militari della, insieme all’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, hanno sequestrato, ciascuno di circa 100 kg, in una pescheria della provincia di Lecce.

Gli animali, privi di tracciabilità e probabilmente frutto di pesca di frodo, erano nascosti all’interno del locale. Il pesce è stato dichiarato non idoneo al consumo umano e destinato allo Zoosafari di Fasano per il nutrimento degli animali dello zoo.

L’operazione conferma l’attenzione delle autorità nel contrasto alla pesca illegale e alla vendita di prodotti ittici di dubbia provenienza.