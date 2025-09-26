Sequestrati tre tonni rossi di 100 kg privi di tracciabilità a Lecce
LECCE – I militari della Sezione Polizia Marittima della Capitaneria di Porto di Brindisi, insieme all’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, hanno sequestrato tre esemplari di tonno rosso, ciascuno di circa 100 kg, in una pescheria della provincia di Lecce.
Gli animali, privi di tracciabilità e probabilmente frutto di pesca di frodo, erano nascosti all’interno del locale. Il pesce è stato dichiarato non idoneo al consumo umano e destinato allo Zoosafari di Fasano per il nutrimento degli animali dello zoo.
L’operazione conferma l’attenzione delle autorità nel contrasto alla pesca illegale e alla vendita di prodotti ittici di dubbia provenienza.
