Taranto, sparatoria a Lama: ferito 32enne in moto

TARANTO – Paura questa mattina nella borgata di Lama a Taranto, dove un uomo di 32 anni è rimasto ferito ad una gamba in seguito a una sparatoria mentre viaggiava in moto. Secondo le prime ricostruzioni, un altro motociclo si sarebbe affiancato alla sua moto e da lì sarebbero stati esplosi alcuni colpi: uno ha raggiunto il 32enne, mentre il passeggero con lui è rimasto illeso.

Soccorso dal 118, l’uomo è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono ancora note.

Sembra che alla base dell’agguato vi sia una lite avvenuta in precedenza, ma le indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di Taranto sono ancora in corso. Gli inquirenti stanno esaminando testimonianze e immagini di videosorveglianza per identificare il responsabile.