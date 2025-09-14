Roma, neonata muore in casa maternità: denunciate due ostetriche

ROMA – Una neonata è morta ieri poco dopo il parto alla "Casa Materna Il Nido" di via Marmorata, nel quartiere Testaccio. L’allarme è stato dato dal padre della bambina, e sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia.

La struttura è stata posta sotto sequestro e due ostetriche, tra cui la titolare, sono state denunciate. È stata acquisita la cartella clinica della neonata per le indagini in corso.

Secondo quanto riportato dal sito della struttura, la Casa Materna Il Nido, attiva dal 1989, non è una struttura ospedaliera e segue parti fisiologici senza medicalizzazione. In caso di emergenze, viene previsto il trasferimento in ospedale.

Le autorità stanno ora valutando le cause del decesso.