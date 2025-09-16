Taranto, tenta di rubare in un’auto: 37enne arrestato dalla Polizia di Stato

TARANTO - La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 37 anni, ritenuto presunto responsabile di tentato furto, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L’intervento è avvenuto nella notte in via Nitti, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che, dopo aver infranto il finestrino di un’auto parcheggiata, stava rovistando all’interno del veicolo.

All’arrivo della Squadra Volante, i poliziotti hanno notato i vetri a terra e sorpreso l’uomo nell’abitacolo. Alla richiesta di uscire, il 37enne ha reagito impugnando una bottiglia di birra dal collo e minacciando gli agenti. Dopo alcuni minuti è stato disarmato e bloccato.

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che l’uomo era irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. Accompagnato in carcere, è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Durante i controlli sono stati sequestrati una torcia e un martelletto frangivetri, presumibilmente utilizzati per l’attività illecita.

Si ricorda che, per l’indagato, vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.