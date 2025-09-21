Tennis, l’Italia vince la Billie Jean King Cup: storica doppietta contro gli Stati Uniti

L’Italia ha trionfato nella, conquistando il titolo per il secondo anno consecutivo. La finale, disputata contro gli Stati Uniti, si è conclusa con un nettoa favore delle azzurre guidate da Tathiana Garbin, che hanno messo in mostra un tennis solido e determinato, regalando un’altra storica vittoria al movimento tennistico italiano.

La prima sfida ha visto Elisabetta Cocciaretto affrontare Emma Navarro. La giovane azzurra ha dominato dall’inizio alla fine, chiudendo il match con un convincente 6-4 e portando l’Italia in vantaggio.

A seguire, Jasmine Paolini ha affrontato Jessica Pegula. Con una prestazione magistrale, Paolini ha vinto 6-4, 6-2, annullando ben quattro palle break nel primo set, tre delle quali nello stesso game. La sua capacità di gestire i momenti chiave della partita ha sancito definitivamente il successo delle azzurre.

Con questa vittoria, l’Italia raggiunge la sesta Billie Jean King Cup/Fed Cup della sua storia e si posiziona al quarto posto all-time per trionfi nella competizione, consolidando il ruolo della nazionale femminile tra le migliori al mondo.

Le parole di Tathiana Garbin, capitano della squadra, hanno sottolineato l’impegno, la determinazione e la coesione del gruppo, che hanno permesso alle azzurre di affrontare le americane con grande sicurezza e professionalità.

Un’altra pagina di storia si scrive per il tennis italiano, grazie a giovani talenti capaci di regalare emozioni indimenticabili e di portare l’Italia in cima al mondo nel tennis femminile.