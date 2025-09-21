Lù Mière Calicidicinema: proiezione sotto le stelle al Museo Fiermonte

LECCE - Domenica 28 settembre 2025, Lecce ospita un nuovo imperdibile appuntamento del progetto: la proiezione del film(1950) al, in vico dei Raynò 4, a partire dalle ore 18:00.

L’iniziativa, presentata da Antonio Manzo, segna la prima di un ciclo di proiezioni sotto le stelle, in un giardino immerso tra arte, natura e bellezza. La pellicola, rarissima, vede protagonisti i giovanissimi Vittorio Gassman, Silvana Pampanini e il pugile pugliese Enzo Fiermonte, legato alla storia del museo e dell’adiacente resort.

Il format Lù Mière propone un’esperienza unica che unisce cinema, arte e degustazione: l’azienda vinicola Vinoli di Casaranello (Casarano) offrirà ai presenti un percorso di degustazione libera, capace di deliziare palato e olfatto.

L’ingresso alla serata ha un costo di 15 euro, comprensivo di degustazione e visione del film. La prenotazione è indispensabile per il limitato numero di posti a sedere: 0832-1526129.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul ciclo di proiezioni: Facebook Calicidicinema.