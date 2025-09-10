Torna a Trani la “Notte delle Lanterne”: calici, cibo sostenibile e cultura sotto il cielo illuminato

TRANI - Trani si prepara a ospitare la, in programma ilpresso l’antico Monastero di Santa Maria di Colonna. La manifestazione, promossa dall’con il contributo della Città di Trani, unisce, creando un’esperienza unica tra gusto, tradizione e suggestione.

La conferenza stampa di presentazione

Il programma sarà svelato domani alle 11, durante la conferenza stampa inaugurale nel Monastero di Santa Maria di Colonna. L’evento sarà seguito dal convegno “L’importanza del comparto vitivinicolo pugliese: collegamento tra cultura, vino e turismo”, moderato dal giornalista Attilio Romita, con la partecipazione del sindaco di Trani Amedeo Bottaro, dell’assessore regionale Debora Ciliento, di rappresentanti dell’Associazione Culturale Forme e di numerosi esperti del settore vitivinicolo e agroalimentare.

Degustazioni e masterclass

Nel corso della giornata, le autorità e la stampa potranno partecipare a una masterclass esclusiva, per scoprire e degustare in anteprima le cantine protagoniste della rassegna. L’evento punta a valorizzare le eccellenze del Sud Italia e promuovere identità, cultura e turismo, diventando un vero e proprio motore per l’economia regionale.

Patrocini e collaborazioni

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Puglia, dell’Assessorato alle Politiche Agroalimentari della Regione Puglia e della collaborazione di Palazzo delle Arti “Beltrani”.

