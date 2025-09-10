Palagiano, donna aggredita dal marito: 61enne arrestato dai carabinieri

PALAGIANO - Una donna di 50 anni è stata aggredita in casa dal marito, un uomo di 61 anni residente a, ma è riuscita a mettersi in salvo grazie al suo tempestivo intervento.

La fuga e l’intervento dei carabinieri

La vittima è riuscita a fuggire da una finestra e ha allertato il 112. I carabinieri hanno colto in flagrante l’uomo, che l’aveva colpita con calci, pugni e schiaffi al volto, scatenando l’aggressione per futili motivi.

Una storia di violenze

La donna ha raccontato ai militari una lunga serie di violenze fisiche e verbali iniziata nel 2021. In passato aveva sporto due denunce, poi ritirate, ma questa volta ha formalizzato una nuova querela.

Arresto e provvedimenti

Il 61enne è stato posto agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, mentre la donna è al sicuro e assistita dalle autorità competenti.