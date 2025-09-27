Tragico incidente a Francavilla Fontana: due giovani cugini morti dopo lo schianto della Fiat Punto

FRANCAVILLA FONTANA – Tragico incidente nel pomeriggio lungo la strada Francavilla Fontana–Ceglie Messapica: due giovani cugini della città hanno perso la vita quando la Fiat Punto su cui viaggiavano è uscita di strada finendo in un campo.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e squadre del 118, impegnati nei soccorsi e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli.