Juventus e Atalanta si dividono la posta: 1-1 nell’anticipo della 5ª giornata di Serie A

PIERO CHIMENTI - Nell’anticipo della 5ª giornata di Serie A, Juventus e Atalanta non vanno oltre l’1-1 all’Allianz Stadium, al termine di una sfida equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto.La gara si sblocca allo scadere del primo tempo: al 46’, Sulemana trova la zampata giusta e porta in vantaggio i bianconeri, premiando la pressione esercitata nella prima frazione. La Juventus rientra negli spogliatoi avanti di una rete, ma senza mai avere la certezza di poter controllare la partita.Nella ripresa l’Atalanta alza il baricentro e cerca con insistenza il pareggio. La svolta arriva al 78’, quando Cabal approfitta di un’azione insistita dei nerazzurri e batte Di Gregorio con una conclusione precisa. Il gol gela il pubblico di casa e riapre definitivamente il match.Nel finale entrambe le squadre provano a cercare il colpo da tre punti, ma le difese reggono e il risultato non cambia. Con questo pareggio, la Juventus sale a quota 11 punti in classifica, mentre l’Atalanta aggancia i 9, confermandosi in piena corsa per le posizioni di vertice.Un pari che lascia aperti molti interrogativi, ma che testimonia l’equilibrio tra due formazioni ambiziose e pronte a recitare un ruolo da protagoniste in campionato.