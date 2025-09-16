WTA 125 Tolentino, luci e ombre per le italiane: Pieri e Urgesi al secondo turno

FRANCESCO LOIACONO – Prime emozioni al torneo, con un bilancio contrastante per le tenniste italiane impegnate nel primo turno.

Nel singolare, Tatiana Pieri ha superato con autorità Aurora Zantedeschi (6-2 6-1), guadagnandosi l’accesso al secondo turno. Bene anche Federica Urgesi, protagonista di una rimonta contro la spagnola Cristina Diaz Adrover: dopo aver perso il primo set 1-6, la marchigiana ha ribaltato l’incontro 6-4 6-4.

Fuori invece Noemi Basiletti, sconfitta nettamente dalla francese Alice Ramè (6-3 6-0), e Sofia Rocchetti, battuta dalla ceca Barbora Palicova (6-1 7-5). Eliminata anche Jennifer Ruggeri, ko 6-2 6-2 contro la slovena Tamara Zidansek.

A sorpresa, la maltese Francesca Curmi ha eliminato l’italiana Verena Meliss (6-4 6-2), mentre l’australiana Tina Smith ha avuto la meglio sulla tedesca Noma Noha Akugue in tre set (6-4 4-6 7-5).

Nel tabellone di doppio, Angelica Moratelli e Aurora Zantedeschi si sono riscattate battendo Basiletti/Urgesi (6-4 6-2) e volando al secondo turno. Vittoria anche per la coppia Noha Akugue/Oz, che ha superato Christie/Wagner con un doppio 6-4.