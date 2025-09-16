WTA 125 Tolentino, luci e ombre per le italiane: Pieri e Urgesi al secondo turno
FRANCESCO LOIACONO – Prime emozioni al torneo WTA 125 di Tolentino, con un bilancio contrastante per le tenniste italiane impegnate nel primo turno.
Nel singolare, Tatiana Pieri ha superato con autorità Aurora Zantedeschi (6-2 6-1), guadagnandosi l’accesso al secondo turno. Bene anche Federica Urgesi, protagonista di una rimonta contro la spagnola Cristina Diaz Adrover: dopo aver perso il primo set 1-6, la marchigiana ha ribaltato l’incontro 6-4 6-4.
Fuori invece Noemi Basiletti, sconfitta nettamente dalla francese Alice Ramè (6-3 6-0), e Sofia Rocchetti, battuta dalla ceca Barbora Palicova (6-1 7-5). Eliminata anche Jennifer Ruggeri, ko 6-2 6-2 contro la slovena Tamara Zidansek.
A sorpresa, la maltese Francesca Curmi ha eliminato l’italiana Verena Meliss (6-4 6-2), mentre l’australiana Tina Smith ha avuto la meglio sulla tedesca Noma Noha Akugue in tre set (6-4 4-6 7-5).
Nel tabellone di doppio, Angelica Moratelli e Aurora Zantedeschi si sono riscattate battendo Basiletti/Urgesi (6-4 6-2) e volando al secondo turno. Vittoria anche per la coppia Noha Akugue/Oz, che ha superato Christie/Wagner con un doppio 6-4.