TransMedics e Mercedes portano in Italia la consegna “on demand” degli organi ai centri trapianti

MILANO – Arrivare rapidamente e in condizioni ottimali a tutti i centri trapianti italiani: è questo l’obiettivo del progetto NOP (Normothermic Organ Perfusion) di TransMedics, l’azienda statunitense specializzata nella conservazione avanzata degli organi. Dopo il lancio negli Stati Uniti, l’iniziativa approda in Italia con quattro hub strategici a Milano, Padova, Roma e Bari, pronti a distribuire organi a ospedali, equipe chirurgiche e organizzazioni di procurement.

Il primo hub italiano sorgerà a Milano, nel quartiere Santa Giulia, dove sarà operativo il Centro di comando nazionale. La flotta mobile dedicata utilizzerà veicoli Mercedes-Benz V-Class progettati appositamente per il trasporto di organi. A bordo dei van sarà installata la tecnologia OCS (Organ Care System), che permette di conservare cuore, polmoni e fegato in condizioni quasi fisiologiche: gli organi vengono perfusi con sangue caldo, ossigenato e arricchito di nutrienti, mantenendoli vivi e funzionali fino al momento del trapianto.

Ognuno dei quattro hub sarà gestito da team esperti di perfusionisti clinici e sarà supportato da una rete logistica pensata anche per il trasporto aereo, garantendo la massima rapidità nella consegna degli organi. La tecnologia OCS rappresenta un netto miglioramento rispetto ai tradizionali sistemi di conservazione su ghiaccio, aumentando le possibilità di successo dei trapianti.

“Non saremmo qui se non fosse per gli stakeholder nazionali – ha spiegato Waleed Hassanein, Presidente e Amministratore Delegato di TransMedics – Vogliamo collaborare con le strutture del Sistema Sanitario Nazionale per raggiungere tutti i pazienti che ne hanno bisogno. L’Italia è stata scelta come punto di partenza perché molti operatori clinici utilizzano già il sistema OCS. La sfida del trasporto degli organi su tutto il territorio è grande, ma rappresenta anche un’opportunità significativa. Vogliamo risolvere le criticità attuali per poi estendere il servizio al resto d’Europa”.

Mercedes-Benz ha espresso orgoglio per la partnership: “Siamo felici di supportare TransMedics con i nostri veicoli, progettati per operazioni critiche e altamente professionali – ha dichiarato un portavoce dell’azienda – I van offrono ampio spazio agli operatori sanitari per monitorare gli organi durante il trasporto. Nei prossimi mesi entreranno in funzione otto van, a cui se ne aggiungeranno altri, contribuendo a innalzare gli standard del trasporto medico in Italia”.

Con questa iniziativa, l’Italia diventa il primo Paese europeo a implementare la tecnologia OCS su scala nazionale, rafforzando la rete dei trapianti e migliorando le possibilità di successo per migliaia di pazienti in attesa di un organo.