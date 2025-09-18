Bari, 18-21 settembre 2025 – “Le Due Bari 2025”: quattro giorni di cultura diffusa e gratuita in città

BARI - Prosegue a ritmo serrato “Le Due Bari 2025”, il programma culturale promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, che trasforma la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal 18 al 21 settembre, cittadini e visitatori potranno partecipare a spettacoli teatrali, performance di danza, concerti e laboratori, tutti gratuiti e distribuiti nei diversi quartieri, dal Parco Rossani alla Biblioteca Catino, dalle chiese di San Nicola e San Girolamo al quartiere Japigia.“Settembre ci restituisce l’anima più concreta di ‘Le Due Bari 2025’ – commenta l’assessora alle Culture, Paola Romano – spettacoli e laboratori che entrano nei quartieri e mettono in dialogo i cittadini, abbattendo barriere e rendendo la cultura accessibile a tutti”. Tra gli appuntamenti in evidenza, “La voce che libera” all’Arena ai Riciclotteri e “Modulo 3” a Spazio 13 offrono strumenti creativi e innovativi per i giovani, mentre “Il Sud delle Donne” nella Chiesa San Carlo Borromeo e “Nero a metà” al Parco Rossani garantiscono piena accessibilità grazie a sistemi LIS e ausili multimediali.Venerdì 19 settembre, alle ore 20, nella Chiesa San Carlo Borromeo si terrà lo spettacolo di danza Il Sud delle Donne, accessibile con LIS. Alle 20:30, nell’Officina Orffiana delle Arti di Japigia, è in programma lo spettacolo multimediale Questione di errori con Mariano Paternoster, Adriana Giannini e N. Sciacqua, parte del progetto In_Armonia-25, anch’esso accessibile alle persone con disabilità.Sabato 20 settembre, alle ore 21, il Parco Rossani ospiterà lo spettacolo Nero a metà, realizzato da Fresh ASD, Teatro Centena APS e Fidelio Srl, con accessibilità garantita tramite LIS. Nello stesso orario, presso la Biblioteca Catino, si terrà il concerto di musica classica Il canto dei poeti con il Duo Giulia Pollice & Antonio Matarazzo, accessibile con ausili multimediali e musicologo.Domenica 21 settembre, alle ore 21, la Chiesa San Nicola di Catino ospiterà il Piano Recital con Raffaele D’Angelo, mentre nella Chiesa San Girolamo sarà in programma il concerto IV Quadro – A Parigi! La gloria, i nemici, il pianto con l’Eurorchestra da Camera di Bari, parte del progetto Barinon Festival 2025. Anche questi eventi prevedono strumenti di supporto per garantire l’accessibilità.I laboratori prenderanno il via giovedì 18 settembre con La voce che libera dell’Associazione Tettoia Creativa, nell’ambito di Bari Urban Lab 2025 – Musica libera tutti, presso l’Arena ai Riciclotteri, e con il laboratorio radiofonico Modulo 3 dell’Associazione culturale Ubique, a Spazio 13, nell’ambito di Ascolto – Community Radio Summit. Venerdì 19 settembre proseguiranno le sessioni dei laboratori, insieme alla presentazione del libro Il Sud delle Donne nella Chiesa San Carlo Borromeo, mentre le attività di Modulo 3 continueranno fino a domenica 28 settembre, chiudendo il ciclo dei laboratori del progetto.“Le Due Bari” rappresenta un investimento strategico per la città: il Comune di Bari ha raddoppiato l’impegno finanziario rispetto allo stanziamento iniziale, portando l’investimento complessivo a 2,43 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire una cultura diffusa, inclusiva e accessibile in ogni quartiere, promuovendo coesione sociale e crescita del settore culturale locale.Il programma completo è disponibile su Le Due Bari e sui canali social ufficiali del progetto su Instagram e Facebook @LeDueBari.