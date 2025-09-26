Putignano, domani la consegna delle targhe di riconoscimento agli sportivi eccellenti

PUTIGNANO – In occasione delle, domani, sabato 27 settembre, alle ore 20:00 presso il, l’Amministrazione Comunale di Putignano celebrerà i cittadini che si sono distinti nello sport nel corso dell’ultimo anno.

Durante la cerimonia, verranno consegnate targhe di riconoscimento agli atleti putignanesi che hanno raggiunto risultati di eccellenza nelle rispettive discipline. All’evento prenderà parte il Sindaco Michele Vinella, che guiderà la premiazione e porterà il saluto dell’Amministrazione.

L’iniziativa vuole sottolineare l’importanza dello sport come valore educativo e sociale, promuovendo l’impegno e la passione dei giovani e meno giovani che portano in alto il nome della città.