Trinitapoli, colpo nella notte: esplode il bancomat della BPM

– Momenti di tensione questa notte a Trinitapoli, dove intorno alle 3:30 un gruppo di malviventi ha fatto esplodere il bancomat della filiale BPM in via Trinità 13. L’esplosione ha distrutto lo sportello automatico e provocato danni ingenti alla struttura dell’istituto di credito.

Sul posto sono intervenute immediatamente squadre di emergenza e diverse pattuglie dei carabinieri, supportate dal nucleo artificieri e dalla sezione scientifica. L’area è stata transennata e messa in sicurezza per consentire i rilievi tecnici.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili del colpo. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della banca e dei dintorni, alla ricerca di elementi utili per risalire ai malviventi.

Non si registrano feriti. Restano da quantificare sia l’ammontare del bottino sia i danni causati all’edificio.