Trinitapoli: gli auguri del Sindaco per il nuovo anno scolastico

Pubblicato:

TRINITAPOLI - Lettera del sindaco di Trinitapoli Francesco Di Feo per l'inizio dell'anno scolastico: 

Cari studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico,

oggi, con l’inizio del nuovo anno scolastico si apre un capitolo importante per la nostra comunità. La scuola

è il cuore pulsante del futuro: luogo di crescita, impegno e responsabilità, dove si formano i cittadini di

domani.

A voi ragazzi rivolgo l’augurio più sincero: affrontate ogni giorno con curiosità, coraggio e determinazione.

Alle famiglie e agli insegnanti va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per il sostegno, la

dedizione e il lavoro silenzioso che rendono possibile questo percorso.

Come Sindaco ribadisco l’impegno a garantire scuole sicure, moderne e accoglienti, perché investire

nell’educazione significa investire nella libertà, nella cultura e nel futuro della nostra città.

A tutti voi un sereno e proficuo anno scolastico, con la certezza che, insieme, sapremo affrontare sfide e cogliere nuove opportunità.

Buon anno scolastico a tutti!

Il Sindaco Francesco di Feo
