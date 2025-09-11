Trinitapoli: gli auguri del Sindaco per il nuovo anno scolastico
TRINITAPOLI - Lettera del sindaco di Trinitapoli Francesco Di Feo per l'inizio dell'anno scolastico:
Cari studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico,
oggi, con l’inizio del nuovo anno scolastico si apre un capitolo importante per la nostra comunità. La scuola
è il cuore pulsante del futuro: luogo di crescita, impegno e responsabilità, dove si formano i cittadini di
domani.
A voi ragazzi rivolgo l’augurio più sincero: affrontate ogni giorno con curiosità, coraggio e determinazione.
Alle famiglie e agli insegnanti va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per il sostegno, la
dedizione e il lavoro silenzioso che rendono possibile questo percorso.
Come Sindaco ribadisco l’impegno a garantire scuole sicure, moderne e accoglienti, perché investire
nell’educazione significa investire nella libertà, nella cultura e nel futuro della nostra città.
A tutti voi un sereno e proficuo anno scolastico, con la certezza che, insieme, sapremo affrontare sfide e cogliere nuove opportunità.
Buon anno scolastico a tutti!
Il Sindaco Francesco di Feo
Tags: Bat Territorio