Trinitapoli: gli auguri del Sindaco per il nuovo anno scolastico



Il Sindaco Francesco di Feo



Cari studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico,oggi, con l’inizio del nuovo anno scolastico si apre un capitolo importante per la nostra comunità. La scuolaè il cuore pulsante del futuro: luogo di crescita, impegno e responsabilità, dove si formano i cittadini didomani.A voi ragazzi rivolgo l’augurio più sincero: affrontate ogni giorno con curiosità, coraggio e determinazione.Alle famiglie e agli insegnanti va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per il sostegno, ladedizione e il lavoro silenzioso che rendono possibile questo percorso.Come Sindaco ribadisco l’impegno a garantire scuole sicure, moderne e accoglienti, perché investirenell’educazione significa investire nella libertà, nella cultura e nel futuro della nostra città.A tutti voi un sereno e proficuo anno scolastico, con la certezza che, insieme, sapremo affrontare sfide e cogliere nuove opportunità.Buon anno scolastico a tutti!