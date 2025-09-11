Foggia, rissa tra 15 persone: denunciato uomo con ascia

FOGGIA – Paura ieri sera in città a causa di una, alcune delle quali armate di. La segnalazione è giunta alla polizia locale da una donna, che ha assistito all’episodio.

All’arrivo degli agenti, il gruppo, composto in gran parte da persone di etnia rom, si è dileguato rapidamente a bordo di diversi mezzi. Tra questi, un furgone è stato rintracciato poco dopo dalla Polizia.

Il proprietario del veicolo è stato trovato in possesso di un’ascia ed è stato denunciato per porto abusivo di armi. Proseguono intanto le indagini per identificare e risalire agli altri partecipanti alla violenta rissa.

Le autorità invitano eventuali testimoni a farsi avanti per fornire informazioni utili alle indagini.