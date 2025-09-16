Trinitapoli, l'inizio del nuovo anno scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria "Dell’Aquila – Staffa"





MICHELE MININNI - Ecco alcune foto della giornata di inizio anno scolastico, svoltasi oggi, 15 settembre 2025, presso l’Istituto di Istruzione Secondaria "Dell’Aquila – Staffa" di Trinitapoli, alla presenza del Sindaco Francesco di Feo e di una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.

La comunità scolastica, guidata dal nuovo Dirigente Scolastico, prof. Daniele Del Vescovo, ha accolto con entusiasmo il saluto istituzionale del Sindaco, accompagnato dalla Presidente del Consiglio comunale, Loredana Lionetti, dagli Assessori Giovanni Landriscina, Luigi Di Leo e Tonia Iodice, nonché dai Consiglieri comunali Anna Colia e Carmen Clemente.

Nel suo intervento, il Sindaco di Feo ha rinnovato la vicinanza dell’Amministrazione Comunale al Liceo "Staffa", sottolineando l’impegno a supportare l’istituto nelle sue molteplici esigenze. Ha inoltre rivolto agli studenti un sentito augurio affinché possano vivere un anno scolastico ricco di soddisfazioni, amicizie e importanti traguardi personali e formativi.

La giornata si è conclusa con un momento di confronto e condivisione tra istituzioni, docenti e studenti, nel segno della collaborazione e dell’impegno comune per la crescita della comunità scolastica.



