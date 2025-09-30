Tutta la purezza e bellezza della sua terra: il “Tacco Rosa Spumante Rosato Rosè 2022”
La festa prosegue appena il rosato regala una ricca gamma di profumi, una stratificazione sorprendente, dove si affollano e si intrecciano mille contaminazioni.
Il vero trionfo però è nel palato: sensazioni originali, uniche, che vedono prevalere la forza e la freschezza, la componente soft e allo stesso tempo determinata, in una danza emozionante che lascia euforici.
Esalta il candore dei pesci, ma anche il sapore dei formaggi. Per un meet-up che dev’essere ricordato nel tempo.
