Tutta la purezza e bellezza della sua terra: il “Tacco Rosa Spumante Rosato Rosè 2022”

- Rosa sfavillante, cangiante, vivo, dalle mille sfumature: una gioia per lo sguardo, Restituisce tutta la purezza e la bellezza della terra che lo esprime e gli dona un appeal e un’autenticità originalissimi.E’ il “Tacco Rosa Spumante Rosato Rosè 2022”.La festa prosegue appena il rosato regala una ricca gamma di profumi, una stratificazione sorprendente, dove si affollano e si intrecciano mille contaminazioni.Il vero trionfo però è nel palato: sensazioni originali, uniche, che vedono prevalere la forza e la freschezza, la componente soft e allo stesso tempo determinata, in una danza emozionante che lascia euforici.Esalta il candore dei pesci, ma anche il sapore dei formaggi. Per un meet-up che dev’essere ricordato nel tempo.