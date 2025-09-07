Furto di sei anatroccoli a Barletta: la denuncia dell’Ambulatorio Popolare

BARLETTA – Nella notte scorsa, sei anatroccoli sono stati rubati in piazza Plebiscito a Barletta, privando la madre della loro presenza e della cura dei piccoli. A denunciare l’accaduto è l’associazione, che da tempo si prende cura degli animali presenti nella piazza.

Al momento, nella zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza che possano aiutare a identificare i responsabili. L’associazione ha espresso la speranza che i piccoli possano presto essere restituiti alla città, che li ha visti nascere e crescere, affinché possano tornare al sicuro accanto alla loro mamma.