World Cleanup Day 2025 a Modugno: 1000 bottiglie rimosse e 400 mq di verde rigenerati

MODUGNO - Importanti risultati per il World Cleanup Day 2025 a Modugno, con circa 1000 bottiglie di birra raccolte e 400 mq di area verde ripulita da rifiuti ed erba. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini in un’azione corale di rigenerazione urbana.

Il gruppo locale di Retake Modugno è tornato sulla rotonda di via Palese, già protagonista di precedenti interventi. Purtroppo, le aiuole continuano a essere considerate da alcuni come discariche a cielo aperto, tra lattine, bottiglie, plastica e salviette, evidenziando l’urgenza di diffondere una nuova cultura di rispetto per i beni comuni.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’assessore all’ambiente Rossana Nerotti Trentadue, al sindaco Nicola Bonasia, a Navita srl e alla Polizia Municipale, il cui supporto ha reso possibile l’iniziativa.

«Il gruppo cresce e diventa sempre più ricco di persone che vogliono contribuire a un mondo migliore. Qui nasce la voglia di essere comunità e di essere diversi, contrapporsi al peso di un mondo che tende a disgregare il valore dell’umanità», ha dichiarato Nicola De Benedictis, referente di Retake Modugno.

Il World Cleanup Day a Modugno si conferma così non solo un’azione concreta di rigenerazione ambientale, ma anche un segnale di comunità attiva e coesa, capace di trasformare luoghi segnati dall’incuria in spazi di bellezza e convivenza.