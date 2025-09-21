Lectorinfabula 2025: da Conversano agli altri Comuni della rete, giornata ricca di incontri e laboratori

CONVERSANO - Lunedì 22 settembre 2025, Lectorinfabula torna a Conversano per la quarta giornata del festival organizzato dalla Fondazione Di Vagno, spostandosi anche in altri Comuni della rete come Castellana Grotte, Putignano, Rutigliano e Turi. Dopo i primi tre giorni a Putignano e l’inaugurazione a Bari con Ezio Mauro, la manifestazione entra nel vivo con un programma intenso di incontri, laboratori e dibattiti.

Per Lector Ragazzi a Conversano si susseguiranno letture e laboratori: “Lo spacciatore di noci” di Valentina Misgur, “Niente draghi per Celeste” di Ole Könnecke in collaborazione con Goethe Institut, “La regina dei granchi” di Laverve. Ampio spazio anche al fantasy con “Tra il bene e il male. Dante, Pinocchio, Harry Potter” di Trifone Gargano, “Mal di nebbia” di Nicoletta Gramantieri e “Saltare nelle pozzanghere” di Elena Maria Battista, un viaggio nelle lingue del mondo. Alle 16.30 Laura Capra presenterà “Scrivimi (che tra qualche anno ti leggerò)”.

Da Conversano gli appuntamenti per Lector Ragazzi proseguiranno a Noicattaro con “Le ridarelle” di Emma Lidia Squillari e a Putignano con Sualzo e Lucia Baldassarri autori di “Sulle spalle del gigante. La storia di Giuseppe Di Vagno”. Per gli studenti degli Istituti superiori, MariTè K e Maria Pia Vigilante parleranno de “Il viaggio che ha cambiato la mia vita”. Lo sport sarà protagonista con Cristina Chiuso e il giornalista Domenico Dicarlo in “Con la testa sott’acqua. Il mondo visto da chi nuota”. A Rutigliano si parlerà delle “Scienziate visionarie” con Anna Teresa Valenzano, un viaggio tra dieci donne che hanno ridefinito la scienza. Alle 16.00 nella Biblioteca comunale di Rutigliano si terrà il laboratorio “Voci alla controra. Laboratorio di audio reportage” con Giuseppe Putignano, Maria Vittoria D’Onghia e RUTSS Studio. Alle 17.00 focus su “Territori e welfare culturale” con enti pubblici e privati del Sud Est barese.

A Conversano, alle 16.00, l’appuntamento “In territorio selvaggio. Adolescenti e libri per adulti” a cura di Hamelin con Nicola Galli Laforest e Simone Piccinini esplorerà i confini tra età e generi letterari. Alle 17.00 “L’Intelligenza Artificiale tra regolazione e esperienze applicative” con Claudio Caldarola, Antonio Felice Uricchio, Mario Caligiuri, Raffaella Scelzi e Laura Sabrina Martucci. Alle 17.30 nella Chiesa di San Benedetto “Sempre caro” con Giulia Anna Ferretti e Antonio Lorusso, un’antologia che celebra la vita nei suoi limiti. Alle 18.00, nella sala conferenze di San Benedetto, dibattito sull’Unione Europea con Piero Ignazi, Thierry Vissol e Gian Paolo Accardo.

A Rutigliano, alle 18.15 nel Chiostro di Palazzo San Domenico si discuterà della crisi abitativa italiana con Sarah Gainsforth, Marica Di Pierri e Margherita Palumbo. Alle 18.30, sulla Terrazza della Community Library, i nove racconti di J.D. Salinger con Leonardo Luccone. Alle 19.00 nella Chiesa di San Benedetto, “Chi ha paura delle donne. Libertà femminile e questione maschile” con Cecilia D’Elia, Fiorenza Taricone e Laura Mitarotondo. Alle 19.30, nella Biblioteca civica “M. Marangelli”, Sualzo presenterà “Per tutte le altre destinazioni” dialogando con Nicola Galli Laforest e Ilaria Tontardini.

Alle 20.00, nella Community Library, Luigi Ferrajoli e Nicola Colaianni discuteranno sulle emergenze globali. Alle 20.30 a Turi, nell’auditorium comunale, Sergio Rizzo presenterà “2027. Fuga dalla democrazia” con il sindaco Giuseppe De Tomaso. Alle 21.00 a Castellana Grotte, Mario Desiati dialogherà sul suo libro “Malbianco” in Largo San Leone Magno. L’incontro con Aldo Nove, previsto a Conversano, è stato annullato.

Il programma completo è consultabile su www.lectorinfabula.eu . Il festival è promosso dalla Fondazione Di Vagno con il sostegno del Consiglio d’Europa, del Ministero della Cultura, di Regione Puglia, della Città metropolitana di Bari e dei Comuni coinvolti. Mediapartner sono Rai Radio 3 e Pagina’21, sponsor Umana, Exprivia e Master Italy.