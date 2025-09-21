Sanità Puglia, Scalera: “A metà ottobre i bandi dei concorsi, urgente assumere operatori 118 Taranto”

BARI - Il consigliere regionale Antonio Scalera annuncia che a metà ottobre saranno pubblicati i bandi per i concorsi nella sanità pugliese, con particolare riferimento all’assunzione di infermieri e operatori socio sanitari. “Lo scorso 20 agosto sollecitai l’assessore regionale alla sanità ad accelerare le procedure concorsuali – sottolinea Scalera – vista la grave carenza di personale sanitario soprattutto nella provincia di Taranto, che riguarda medici, infermieri, tecnici e operatori socio sanitari, creando pesanti problemi nelle strutture e carichi di lavoro insostenibili”.

I concorsi prevedono l’assunzione di 1000 infermieri e 1000 operatori socio sanitari, con ulteriori 700 posti per infermieri e 300 per operatori socio sanitari riservati alla mobilità interna. “Nei prossimi giorni – aggiunge Scalera – chiederò all’Amministratore Unico di Sanitaservice e alla Direzione Strategica dell’ASL di Taranto di chiarire perché, a distanza di mesi, non siano ancora stati assunti i vincitori del concorso del servizio 118, che presenta una carenza strutturale di almeno 50 unità, mettendo a rischio la tenuta del servizio e la salute degli operatori costretti a turni estenuanti”.

Scalera conclude con una critica al precedente governo regionale: “Il centro sinistra, dopo 20 anni alla guida della Regione Puglia, lascia una sanità al collasso e con un grosso debito. Sono sicuro che i pugliesi sapranno decidere da che parte stare nelle prossime elezioni”.