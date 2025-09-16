Lecce, Marchwinski vicino al rientro: possibile ritorno col Parma

FRANCESCO LOIACONO – Il Lecce potrebbe presto riabbracciare. Il centrocampista polacco è infatti sulla via del recupero dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio subita nella scorsa stagione e potrebbe tornare a disposizione entro due settimane.

Il suo rientro è atteso per sabato 4 ottobre nella sfida contro il Parma al “Tardini”, valida per la sesta giornata di Serie A.

Marchwinski, classe 2002, nella passata stagione è riuscito a disputare solo tre partite con la maglia giallorossa prima dell’infortunio. Cresciuto nel settore giovanile del Lech Poznan, con cui ha esordito anche in prima squadra, ha collezionato presenze in tutte le selezioni giovanili della Polonia e due apparizioni con la nazionale maggiore.

Per il tecnico Eusebio Di Francesco, il ritorno del centrocampista rappresenterebbe una pedina preziosa per dare solidità e qualità al centrocampo nella difficile corsa alla salvezza.