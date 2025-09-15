ZooSafari di Fasano: doppia gioia, nasce un cucciolo di gorilla maschio

FASANO – La meraviglia raddoppia allo ZooSafari di Fasano: a un mese dalla nascita della piccola gorilla, è venuto alla luce un altro cucciolo, questa volta maschio.

“La giovane mamma Tonka, al suo primo parto, è stata bravissima e, grazie all’esempio di mamma Tamani, si prende cura del suo piccolo con una tenerezza infinita. Un vero miracolo della natura, una famiglia che cresce, giorno dopo giorno”, si legge nel post pubblicato sui social della struttura.

La nascita della cucciola precedente aveva già rappresentato un evento straordinario per tutta Italia, essendo la prima dopo 50 anni. In appena un mese, lo ZooSafari ha dunque festeggiato due nuovi arrivi, un segno di vitalità e di buon lavoro nella cura dei primati.