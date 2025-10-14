14ª Edizione di “Tracce di Donna”: Anna Foglietta ad Alberobello contro la violenza sulle donne

ALBEROBELLO - Il Comune di Alberobello presenta la, evento simbolo dedicato alla forza, al valore e alla voce delle donne, organizzato dall’Associazionecon il patrocinio del Comune.

📅 Venerdì 17 ottobre 2025

🕗 Ingresso: 20:30 | Sipario: 21:00

📍 Cinema Teatro dei Trulli – Alberobello

Protagonista: Anna Foglietta, attrice e portavoce della Fondazione “Una Nessuna Centomila”, impegnata nella lotta contro ogni forma di violenza sulle donne.

Tema 2025: “Una, nessuna, centomila volte contro ogni violenza”, un messaggio forte di impegno e responsabilità collettiva.

Durante la serata sarà conferito il Premio “Tracce di Donna ad Alberobello”, riconoscimento simbolico a chi contribuisce a mantenere alta l’attenzione su temi come uguaglianza di genere, diritti delle donne e contrasto alla violenza.

Dichiarazioni

Francesco De Carlo, Sindaco di Alberobello: “Accogliere Anna Foglietta è un onore e un segnale importante: la cultura è lo strumento più potente per costruire una società più giusta e rispettosa.”

Valeria Sabatelli & Valentina Liuzzi, Assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali: “Con ‘Tracce di Donna’ portiamo esempi concreti di impegno e sensibilità, invitando la comunità a riflettere e partecipare.”

Fenisia Gramolini, Presidente Associazione Da Betlemme a Gerusalemme: “Anna Foglietta darà spazio a quelle tracce da cui possiamo continuare a camminare per la crescita della comunità, ribadendo la condanna di ogni violenza.”

Informazioni pratiche

Prenotazioni: t.ly/rtojG

L’evento è disponibile anche su Bookizon per aggiornamenti.

Nel biglietto è inclusa la degustazione del vino bianco “Lei” della Cantina Museo Albea, eccellenza del territorio.

Il Comune invita cittadine, cittadini e visitatori a partecipare numerosi a questa serata che unisce arte, testimonianza civile e memoria collettiva, per costruire una cultura del rispetto e della pace.

Unite, uniti, unitə per dire basta.