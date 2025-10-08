Ryanair annuncia l’operativo invernale 2025 per la Puglia: 46 rotte, 4 aerei e oltre 5 milioni di passeggeri all’anno

BARI - Ryanair, compagnia aerea numero uno in Italia, ha presentato oggi il programma invernale 2025 per la Puglia, che prevede oltre 600 voli settimanali su 46 rotte da/per Bari e Brindisi, incluse due nuove rotte invernali da Bari verso Bucarest Băneasa e Bratislava.

L’operativo sarà gestito con 4 aeromobili basati in Puglia (3 a Bari e 1 a Brindisi), con un investimento complessivo di 400 milioni di dollari, supportando oltre 4.000 posti di lavoro nella Regione, di cui più di 120 altamente specializzati nell’aviazione.

Dati principali dell’operativo invernale 2025 Ryanair in Puglia:

46 rotte totali (34 da Bari, 12 da Brindisi)

2 nuove rotte da/per Bari: Bucarest Băneasa e Bratislava

4 aeromobili basati in Puglia, investimento da 400 milioni di dollari

Oltre 5 milioni di passeggeri annui

Supporto a oltre 4.000 posti di lavoro regionali

Ryanair opera in Puglia da 21 anni, avendo trasportato finora oltre 58 milioni di passeggeri. La compagnia invita inoltre il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale negli aeroporti italiani, misura che, secondo Ryanair, stimolerebbe investimenti fino a 4 miliardi di dollari, 40 nuovi aeromobili, 80 milioni di passeggeri annui e oltre 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair.

Dichiarazioni dei vertici:

Fabrizio Francioni (Ryanair): “L’operativo Winter riflette il nostro impegno nello sviluppo della Puglia e nella crescita del traffico e del turismo in Italia.”

Antonio Maria Vasile (Aeroporti di Puglia): “Ryanair è un ponte tra regioni, Paesi e persone. Il nuovo operativo celebra 21 anni di collaborazione e ci prepara a volare ancora più in alto insieme.”

Ryanair ha lanciato anche un’offerta speciale con tariffe a partire da €29,99 fino alla fine di dicembre, prenotabile su ryanair.com, soggetta a disponibilità.